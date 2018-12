Spirituel healer anklages for sex-overgreb af stribe kvinder

Søndag 9. december 2018 kl. 11:46Den brasilienske spirituelle healer Joao Teixeira de Faria (76 år) med det prætentiøse tilnavn "Joao of God" anklages nu af en stribe kvinder for sex-overgreb. Som han har gjort sig skyldig i under behandlinger i sin klinik i byen Abadiania i det centrale Brasilien. Han benægter enhver kritik af sine behandlinger.Joao begyndte sine healing-seanser i 1978 og har en stor tilhængerskare også udenfor sit hjemland. Udover de spirituelle og ikke-lægelige aktiviteter har han opbygget en virksomhed med stort salg af forskellige produkter i relation dertil.Indtil videre har 12 kvinder uafhængigt af hinanden anklaget ham for sex-overgreb. Der kommer med stor sandsynlighed flere til.