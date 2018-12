Fiskefirma ejer druknet

Søndag 9. december 2018 kl. 01:59Det var ejer af fiskefirmaet Polar Seafood Greenland A/S Anders Jonas Brøns bosiddende i Grønland, som fredag formiddag blev fundet druknet i havnen i nordjyske Ålborg. Den 68-årige mand havde aftenen forinden deltaget i en middag på et restaurationskib i havnen. Da han blev fundet livløs i havnen, kunne han ikke umiddelbart identificeres.Fiskevirksomheden har base i både Grønland og Danmark (Polar Seafood Denmark A/S) og ejer såvel fiskefartøjer som fabrikker.