Frankrig i alvorlig krise - ny demo og nu krav om Frexit

Lørdag 8. december 2018 kl. 12:37Den unge franske præsident Emmanuel Macron (40 år) er ved at tabe til folket. Selvom politiets kamptropper i dag igen er sat ind imod de protesterende i bl.a. Paris, ser det ud til at være en stakket frist for de politiske magthavere. Nu ses der også skilte med krav om Frexit (fransk farvel til EU) iblandt de protesterende.Håndbolddamernes EM, der afvikles med Frankrig som værtland, er også påvirket af de markante protester. Alle kampe i dag er således aflyst og flyttet til i morgen.Protesterne begyndte for 3 uger siden, og de bliver stadig mere intensive. 7 ud af 10 franskmænd bakker op om protesterne, så præsidenten og regeringen står overfor meget store problemer.