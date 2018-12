A-kasse i store etiske problemer - mange er fedtet ind i misbrug

Fredag 7. december 2018 kl. 12:30Da Akademikernes a-kasse for snart 2½ måneder siden pludseligt fyrede sin direktør var der mange spørgsmål om grunden. Men ingen forklaring. Den er imidledtid kommet frem brudstykkevis siden, idet den åbenbart drejer sig om store etiske problemer. Med misbrug af a-kassens penge.Efterhånden viser det sig, at mange øjensynligt er fedtet ind i "projektet" med at nyde på andres regning. Eksempelvis god rødvin for et millionbeløb.I dag har a-kassen holdt lukket siden midt på formiddagen. Ekstraordinært - øjensynligt for at holde et internt orienteringmøde. På et tidspunkt vil de 230.000 medlemmer af a-kassen og det øvrige Danmark vel også få en orientering.