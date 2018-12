Brutalt million-røveri mod Illum i København af dyre ure

Fredag 7. december 2018 kl. 00:13Politiet forsøger stadig at få styr på antallet af gerningmænd og finde dem. Efter et brutalt røveri torsdag ved aftentid i stormagasinet Illum på Strøget i København. Hvor maskerede mænd med pistoler stormede guldsmeden og plyndrede butikken for Rolex ure. Der er endnu ingen endelig meddelelse om udbyttet, men det må antages at løbe op i millioner.Efter det veltilrettelagte røveri stak gerningmændene af på cykler. Ved et lignende røveri mod guldsmeden i Illum for 1 år siden blev udbyttet over 5 millioner kr.