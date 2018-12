Danmarks EM-håndbolddamer afklapset - det var nok det!

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 6. december 2018 kl. 23:20Der er ikke mange chancer for, at Danmarks håndbolddamer går videre ved EM i Frankrig efter et nyt nederlag i de indledende kampe i aften. Værtnationen afklapsede de danske kvinder med 29-23 efter en komfortabel føring på 17-11 ved pausen. Frankrig er på rette vej. For Danmark var det nok det EM.De ellers velspillende i EM-startens første 2 kampe danske kvinder kan nu samle kræfter til på mandag, hvor holdet skal møde de olympiske mestre fra Rusland.