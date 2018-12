10-årig dreng dræbt i kollision på køretur med sin far

Torsdag 6. december 2018 kl. 22:57Hvad der skulle have været et gemytligt besøg i et byggemarked endte i aften i en tragedie, da en 10-årig dreng blev dræbt i en kollision med en modkørende bil. Drengen kørte med sin far, som svingede til venstre direkte ud foran en anden bil. Drengen blev hårdt kvæstet og fik hjertestop.Han blev i hast bragt til Rigshospitalet, hvor lægerne imidlertid måtte opgive at redde hans liv. Faren og føreren af den anden bil blev lettere kvæstet.