Militærfly kollideret under tankning i luften og styrtet

Torsdag 6. december 2018 kl. 16:032 amerikanske militærfly er kollideret under tankning i luften og styrtet i havet ved Japan. 2 af de 7 ombord i flyene er reddet, men kvæstet, mens de 5 andre savnes. En storstilet eftersøgning aktion er sat iværk. Den foregår med såvel flådefartøjer som fly. Endnu er der ingen nye meldinger.De kolliderede og styrtede fly var et KC-130 (Herkules) tankfly og et F/A-18 jagerfly.