Bureaukratiet er årsag til sort arbejde og mere gør-det-selv

Torsdag 6. december 2018 kl. 13:08

De seneste forsøg på at udregne sort arbejde og gør-det-selv-folkets aktiviteter omfatter årene 2016 og 2017. Det sorte arbejde er steget, og hver 5. sort arbejdende dansker bruger nu næsten 3 timer om ugen på lidt ekstra skattefri indtjening. Der er også blevet flere gør-det-selv-folk. Hver 3. dansker befinder sig nu i den gruppe.

De seneste tal er fra Rockwool Fonden, hvor de kan læses på www.rockwoolfonden.dk under "forskning".

Man kan også læse overvejelser om, hvorfor tingene udvikler sig sådan. Men den egentlige årsag har nærmest ingen blik for. Hvilket er det dødbringende bureaukrati, som bliver stadig værre alle steder - og som gør alting så dyrt, at det er ubetaleligt for mange. Bureaukratiets dødbringende effekt kunne der virkelig forskes i, men det gør ingen. De flere er jo selv en del af det...