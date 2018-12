Netto-butik nummer 500 resultatet af en fremsynet købmands initiativ

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 6. december 2018 kl. 11:50Købmand Herman Salling (1919-2006) havde næse for fremtiden. Da han i 1953 overtog faderens købmandbutik i Århus, så han de efterfølgende år mulighederne og skabte Jysk Supermarked og den første Føtex butik i 1960. Nogle få år senere indledte han det unikke samarbejde med A.P. Møller og Dansk Supermarked blev skabt. I 1981 så Netto dagens lys - og i dag er butik nummer 500 i denne toneangivende supermarked kæde åbnet. Det sker året efter, at Salling blev eneejer af hele detajlhandel kæmpen.Som nu består af Netto, Føtex, Bilka og wupti.com og fortsætter med at brage frem, i Danmark og i udlandet. Den første Netto butik blev åbnet på Godthåbsvej i København 1. april 1981.