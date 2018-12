Storstrøms Symfoniorkester nedlægges - slut efter 66 år

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 5. december 2018 kl. 22:43En af kulturbastionerne på Lolland-Falster og Sydsjælland eksisterer snart ikke mere. Storstrøms Symfoniorkester nedlægges efter 66 års stryg på violinen. Der mangler penge. Det betyder, at et stort antal af orkestrets ca. 60 musikere må finde sig andre steder at få afløb for spille-entusiasmen.Storstrøms Symfoniorkester har bestået af professionelle musikere fra især Ensemble Storstrøm, men ellers hovedsageligt amatører. Det startede beskedent i Nykøbing F i 1952 med et 13 mand stort strygeorkester.