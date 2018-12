Mystik om ung mands død på motorvej - anholdt er løsladt

Onsdag 5. december 2018 kl. 18:59Politiet forsøgte i eftermiddag at få en 30-årig mand varetægtfængslet, fordi man havde sigtet ham for mord på sin 1 år yngre kammerat sent i aftes på Holbækmotorvejen ved Vallensbæk på den københavnske vestegn. Politiet mente, han bevidst havde skubbet kammeraten ud foran en bil. Retten afviste politiet og løslod den anholdte.I grundlovforhøret tilkendegav dommeren, at der ikke var noget grundlag for at tro, at den 30-årige skulle have skubbet sin kammerat ud på motorvejen for at slå ham ihjel. I straffelovens forstand var der altså ikke noget forsæt.Den 29-årige blev dræbt på stedet, da han blev kørt ned af en varebil.