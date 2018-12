Bilist dræbt på stedet i voldsom frontal kollision med traktor

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 5. december 2018 kl. 13:56En 63-årig mand blev i morgenstunden dræbt på stedet, da han ved rattet i sin bil med stor voldsomhed kolliderede frontalt med en traktor på en lokal vej ved Nr. Broby på Fyn. I en kurve på vejen mistede han herredømmet over bilen sandsynligvis som følge af glatføre.Traktorens fører, der slap fysisk uskadt, havde ingen chance for at undgå den skæbnesvangre ulykke.