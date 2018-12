Danmarks håndbolddamer kom aldrig igang i 3. EM-kamp

Tirsdag 4. december 2018 kl. 23:14Som kampen formede sig, skulle det gå galt for de danske håndbolddamer i EM-kampen mod Serbien i Frankrig i aften. Holdet kom aldrig rigtigt igang, og det endte med først at være bagud 17-13 ved pausen og et nederlag på 30-25. I aften blev en dårlig start til en helt igennem dårlig match.På torsdag skal kvinderne i kamp igen - mod EM-værtnationen Frankrig. Forhåbentlig har de sundet sig og samlet kræfter til den dyst.