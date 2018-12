Skobutikker taber mange penge

Tirsdag 4. december 2018 kl. 22:09At der står Bianco på en skobutiks facade er ikke så tit mere, og det kan blive endnu færre og måske helt forsvinde. Det går nemlig rigtig skidt i Bianco Footwear A/S, som de sidste 8-9 år har haft omkring 200 millioner kr. i underskud. I dag er der 100 butikker i Danmark, Sverige, Norge og Tyskland (engang var det 180).Bianco ejes af tøjmanden Anders Holch Povlsen (Bestseller), som har skudt langt over 100 millioner kr. i skofirmaet siden han købte sig ind i det for snart 3 år siden og efterfølgende overtog alle aktierne. Firmaet har hjemsted i østjyske Kolding.