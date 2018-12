Regering begynder at bøje sig efter voldsomme protester

Tirsdag 4. december 2018 kl. 15:42Den franske regering bøjer nu af for de enorme og voldsomme protester i landet de sidste 2½ uger. Premierminister Edouard Philippe har netop meddelt, at de planlagte stigninger på brændstof udsættes indtil videre 6 måneder. Folkets røst må blive hørt, lyder det fra ham.Nok en kløgtig disposition, hvis han ellers mener det, han siger. Idet nemlig 70% af den franske befolkning bakker protesterne op.Der er nok at lappe på mellem det protesterende folk og statmagten i Frankrig. 4 er dræbt og i hundredvis kvæstet under protesterne.