Lego-tyve i fængsel

Tirsdag 4. december 2018 kl. 09:406 ikke nærmere identificerede mænd er blevet varetægtfængslet for at have lænset flere lastbiler på P-pladser ved den (sydjyske) dansk-tyske grænse for Lego (legetøj). I nattens mørke skar de presenninger op og snuppede den værdifulde last, hvis værdi opgøres til over 1 million kr.Udover info om, at mændene er udlændinge, er det oplyst, at tyvekosterne og tyvene var på vej til udlandet, da de blev anholdt i Tyskland.Der holder et meget stort antal lastbiler med værdifulde ladninger på P-pladser ved grænsen hver nat, hvorfor der er rige muligheder for nogen, der ikke har rent mel i posen.