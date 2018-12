Sabotage mod tog-ledninger

Tirsdag 4. december 2018 kl. 00:28Der er ekstra opmærksomhed omkring køreledninger til specielt S-togene i København, efter at der tidligt mandag morgen blev konstateret omfattende sabotage. Der var blevet klippet et stort antal steder i ledninger også vedrørende sikkerheden, nemlig automatisk togstop, på strækningen fra København til nordsjællandske Farum.Det varede over 5 timer at udbedre skaderne. Politiet efterforsker sabotagen, ligesom man er ekstra agtpågivende under patruljering.