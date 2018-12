Kvinde slået ihjel i sit vindue af canister fra tåregas i havneby

Mandag 3. december 2018 kl. 17:36Hvem der bærer ansvaret for en tragedie under weekendens opgør mellem det protesterende folk og politiet i gaderne i middelhav havnebyen Marseille er endnu uvist. Men en 80-årig kvinde blev slået ihjel i sit vindue af en canister fra tåregas. Ulykken skete, imens hun var i færd med at tillukke sine skodder.Kvindens død bringer antallet af dræbte i forbindelse med de ugelange protester overalt i Frankrig op på 4. Der er også mange kvæstede, formentlig hundredvis.