Mand styrtet udover gelænder på rulletrappe og i døden

Mandag 3. december 2018 kl. 16:53En 50-årig mand styrtede i den tidlige morgenstund søndag udover gelænderet på en rulletrappe på banegården i Århus og direkte i døden. Han blev fundet livløs og meget alvorligt kvæstet på perronen, og alle forsøg på at kalde ham tilbage til livet var forgæves.Politiet mener, at manden tog fejl af rulletrapperne, hvilket øjensynligt gjorde ham forvirret og fik ham til at miste balancen og styrte udover gelænderet.