Nu også opbrud iblandt de arabiske olielande

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 3. december 2018 kl. 10:19Det er verden rundt, der gøres oprør af folket, tænkes nyt af nye såkaldt folkevalgte eller selv i lande med diktatoriske styreformer. Derfor er der opbrud, i EU imod bureaukratiet og undertrykkelse af selvbestemmelsen som Englands farvel, og nu også iblandt de arabiske olielande.Hvor det lille, men rige land Qatar fra årskiftet går sine egne veje - udenfor samarbejdet i Opec, som landet har været et af 15 medlemmer af siden 1961.Hvad beslutningen, som netop er meddelt, vil få at betydning for olie- og gasproduktionen, kan kun de kommende måneder vise.