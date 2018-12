Ægteskab-stederne rammes af nyt centralt bureaukrati

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 3. december 2018 kl. 07:36Sydjyske Tønder og øerne Ærø og Langeland er blandt steder, hvor især mange udlændinge indgår ægteskab. Det har været kendt i årevis, men nu rammes de af nyt centralt bureaukrati. Fordi staten "ved bedre". I fremtiden skal en særlig enhed i statforvaltningen kontrollere ægteskabpapirerne mod hidtil kommunerne.Årsagen er, at man vil forhindre såkaldt kriminelle i at indgå ægteskab i Danmark. Man mener, at 1 ud af 10 vielser er af uønsket kaliber. Hvis ikke kontrollen er nok til at dæmpe ægteskab-iveren, så kan det måske hjælpe til, at begyret for papirerne fordobles...