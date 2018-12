Dreng forsøgt myrdet med skud gennem rude i pizzaria i Malmø

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 2. december 2018 kl. 23:02Der er igen dødbringende ballade i den svenske øresundby Malmø. Midt på aftenen blev en ikke nærmere identificeret dreng i alderen 15-18 år forsøgt myrdet med skud i et pizzaria i byen. Gerningmanden befandt sig udenfor og affyrede flere skud gennem en butikrude.At det åbenbart var drengen, der var målet for mordforsøget, konkluderer politiet ud fra viden om, at der næppe er nogen sammenhæng mellem skyderiet og pizza-butikken.