Bilist i livfare efter voldsom frontal lastbil-kollision

Søndag 2. december 2018 kl. 20:59En 36-årig mand befinder sig lige nu på sygehus i Ålborg, hvortil han i bevidstløs tilstand blev bragt ved aftentid. Han sad ved rattet i sin bil, som kolliderede frontalt med en lastbil på hovedvej 13 nær nordjyske Ålestrup. Ved ulykken blev hans bil på det nærmeste knust, og han sad fastklemt.Ved rattet i lastbilen sad en 37-årig mand, som øjensynligt ingen chance havde for at undgå den skæbnesvangre kollision, idet personbilen pludselig trak over i den modsatte vejbane.