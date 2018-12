Leder efter ung mand sporløst forsvundet efter julefrokost

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 2. december 2018 kl. 17:54Politi og redningkræfter bl.a. i form af helikopter leder i disse timer efter en 27-årig mand, der for snart 2 døgn siden forsvandt efter en julefrokost i centrum af Århus. Man har ingen spor af ham, udover at han først på natten til lørdag handlede i en kiosk, hvorfra der er videooptagelser.Man tror ikke, der er tilstødt den unge mand noget kriminelt, og han menes heller ikke at have været nedtrykt. I dag har man ledt i såvel et søområde og i den jyske storbys havn. Indtil videre uden at finde ham.