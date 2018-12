Danske EM-håndbolddamer i topform bankede Polen

Søndag 2. december 2018 kl. 17:22Det går godt for Danmark ved kvindernes håndbold-EM i Frankrig. I eftermiddag bankede et dansk damehold i topform Polen med 28-21. Et klart resultat mod de polske kvinder, som kom usædvanlig godt fra start, men efter pausen gik helt i stå. En stribe danske scoringer lagde afstand til polakkerne, og så var kampen afgjort.Danmark skal i kamp igen tirsdag aften, hvor Serbien stiller op på den modsatte banehalvdel.