Mand indebrændt i sin lejlighed - rygning muligvis årsagen

Søndag 2. december 2018 kl. 11:34En 61-årig mand indebrændte midt i nat i sin lejlighed på Nørrebro i København. Under slukningarbejdet fandt brandmænd ham livløs i lejligheden, og det lykkedes ikke at kalde ham tilbage til livet. Selvom der forestår nærmere undersøgelser, antages brandårsagen at være rygning.Beboerne i 2 opgange i den store beboelseejendom blev kortvarigt evakueret, men ingen andre lejligheder blev beskadiget.