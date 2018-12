Fransk præsident skal vågne op nu - 3. protest-weekend

Lørdag 1. december 2018 kl. 18:35Den unge og uerfarne franske præsident Emmanuel Macron skal til at vågne op nu, hvor der 3. weekend i træk er voldsomme protester i hovedstaden Paris og mange andre byer. Den egentlige begrundelse er de stigense brændstofpriser, men under det hele stikker modstand over for Macron og hans såkaldte reformer.Der er lige nu kampe i gaderne i Paris. Politi mod folket, og det kan ingen leder eller for den sags skyld politiet holde til i længden. Metrostationer er lukket, det samme gælder de store kendte varehuse, og på Champs-Élyssées op mod Concorde pladsen er der sat ild til mange biler og mindst 1 bygning. Foreløbigt meldes om 80 kvæstede.Den 40-årige Emmanuel Macrons helt store udfordring er, at 7 ud af 10 franskmænd giver opbakning til de hundredtusinder, der begyndte protesterne for et par uger siden. Imens rådvildheden hos præsidenten og hans blanding-regering bestående af alle mulige "politiske racer" tager til, tager også intensiteten i folkets modstand til.