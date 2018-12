Brand i et topautomatiseret vestsjællandsk varmeværk

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 1. december 2018 kl. 17:32De seneste timer har det brændt ude af kontrol i et varmeværk i et industrikvarter i den nordlige bydel af vestsjællandske Slagelse. Det brænder voldsomt i en 30 meter høj bygning, og både flammer og røg kan ses kilometer langt derfra. Varmeværket er topautomatiseret, og det menes, at det er de tekniske installationer, der er årsag til branden.Der er altså ingen bemanding på varmeværket. Derfor var det også en automatisk brandmelder, der slog alarm midt på eftermiddagen. Værket leverer varme til Slagelse og Korsør, men selvom det nu er sat ud af drift, er der reserver nok at trække på, lyder aktuelle meldinger fra varmeværkets folk.