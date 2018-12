Vagt ved gymnasiefest stukket ned med kniv - er på sygehus

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 1. december 2018 kl. 10:12En vagt ved en gymnasiefest i Rødovre i København blev stukket ned med en kniv og befinder sig nu på Rigshospitalet i København ifølge aktuel info udenfor livfare. Knivstikkeriet fandt sted, efter at en festdeltager var blevet vist bort, og dennes bror og kammerat efterfølgende dukkede op for at "afregne" med vagten.Der var i morgenstunden ikke foretaget anholdelser i den brutale knivstik-sag.