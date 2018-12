Maskeret mand affyrede skud i privat have ved hus og stak af

Fredag 30. november 2018 kl. 21:52En indtil videre mystisk episode har i aften udspillet sig i en have ved et hus i københavnske Søborg. Hvor manden i huset opdagede en maskeret mand i haven, og denne affyrede et skud i jorden, da husets beboer blev opdaget. Herefter stak den maskerede mand af. Politiet har fundet et patronhylster, som dokumenterer at der var tale om en skarpt skud.Man leder nu med lys og lygte efter gerningmanden, som forsvandt i løb. Indtil videre er der ingen spor. Politiet er også uden andet end formodning om de mulige motiver for den maskerede mands brutale visit i haven.