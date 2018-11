Finansloven 2019 er aftalt mellem regeringen og dens støtteparti

Fredag 30. november 2018 kl. 20:49Der bliver ikke noget drama om finansloven for 2019. Medmindre der går skår i den aftale, som i dag er indgået mellem regeringen og dens støtteparti Dansk Folkeparti (DF). Det er en meget speciel finanslov. Idet den er domineret af fremmedfjendske holdninger (til udlændinge), grænsekontrol, mere politi og stadig mere straf, samt dansk kultur. Altsammen hovedsageligt byggende på krav fra DF. Herudover er der fokus på pension og pensionisternes vilkår, sundhedsvæsen og uddannelse. Samt en stribe enkeltområder og natur/miljø. Med aftalens indgåelse er alle øvrige partier i Folketinget sat ud af spillet.Aftalen mellem regeringen og DF kan læses på www.regeringen.dk - hvor også finansminister Kristian Jensens kommentarer findes. I baghovedet under læsningen skal man have, at der skal være valg til Folketinget om ½ år.