Politi i kamp - mod politi

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 29. november 2018 kl. 17:56Bølgerne går højt i det østafrikanske land Kenya, og begivenhederne i den virkelige verden overgår langt fantasien. I dag med politi i kamp - mod politi. Idet politifolk i anti-korruption politiet har affyret varselskud overfor andre politifolk. I forbindelse med, at medlemmer af anti-korruption korpset har hjulpet 2 kolleger til at flygte fra fængsel.De 2 anti-korruption betjente er anklaget for - ja, bestikkelse. Så kan historien næsten ikke blive mere grinagtig... De 2 blev anholdt i aftes i hovedstaden Nairobi, men altså hjulpet fri i dag. Efterfølgende er en jagt på de undslupne indledt. Det er jo lige til et karikatur-magasin.