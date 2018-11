17 ansatte på museum fyres

Torsdag 29. november 2018 kl. 14:15Statens Naturhistoriske Museum (der hører under København Universitet) fyrer 17 ansatte. Idet alle på museet øjensynligt har slumret, mens økonomien er kørt af sporet. Der skal spares 15 millioner kr. for at få pengesagerne til at hænge sammen. Derfor var der ingen anden udvej end at spare på de tungtvejende personale omkostninger.Museet har en gæld på 50 millioner kr. For et par år siden blev 16 fyret, men da havde man ikke det overblik, som nu fører til et farvel til yderligere 17. Museet fusioneres over det kommende halve år med universitetets biologiske institut med det formål at få styr på de økonomiske hængepartier.