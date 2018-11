Bomber dræbte mindst 40 - imens forhandledes fred

Torsdag 29. november 2018 kl. 00:19Om der nogensinde bliver fred i Afghanistan, og/eller i den arabiske verdendel, er et helt åbent spørgsmål. Onsdag blev mindst 40 dræbt og mange flere kvæstet ved bombeangreb flere steder i landet - paradoksalt nok imens landets ledere forhandlede om fred i FN-regi i Geneve i Schweiz.De dødbringende angreb var antageligt tilrettelagt af oprørgruppen Taliban, som forhandlerne i FNs regi vil forsøge at få til at indgå i en aftale om fred. Optimismen er nok større end realitetsansen.