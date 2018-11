Ægtepar indebrændte

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 28. november 2018 kl. 18:42Et ægtepar - en 92-årig kvinde og hendes 2 år yngre mand indebrændte i morgenstunden i deres hus i landsbyen Ørum på Djursland. Det var en meget voldsom brand, hvor huset stod helt i flammer ved brandvæsenets ankomst og udbrændte totalt. Kun murværket står tilbage.Først i eftermiddag har politiet kunnet komme ind i brandtomten og der fundet liget af en mand. Da man samtidig ikke kunne finde de 2 gamle beboere i huset under og efter branden, formoder man, at den fundne er manden, og at hustruen også vil blive fundet på stedet.