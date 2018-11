Klipper taget af bil - motorvej kaos i vestlige København

Onsdag 28. november 2018 kl. 08:29I morgenstunden i dag er det motorvej E47 omkring København, der er plaget af kaos. Lige nu er redning ifærd med at klippe taget af en forulykket bil i nærheden af Glostrup på vestegnen for at få en person ud af den. Foreløbige meldinger tyder hovedsageligt på materielle skader i en solo-ulykke.Ulykken medfører trafikstop på motorvejen, og der må regnes med store forsinkelser længe.