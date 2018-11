Stormløb mod Lollands Bank afvist - fortsat selvstændig

Tirsdag 27. november 2018 kl. 22:27Nogle storaktionærers stormløb mod Lollands Bank for at forberede et salg af banken og dermed score en kæmpe gevinst er i aften blevet afvist af et stort flertal aktionærer. 700 mødte til ekstraordinær generalforsamling i Nakskov. Man vil beholde Lollands Bank som selvstændigt lokalt pengeinstitut.Der var næsten 3 gange så mange stemmer imod som for forslaget om at sælge banken. Nu er der så ro - måske og muligvis kun en tid. Sådan er det, når nogen lugter penge!