Radiovært fundet myrdet

Tirsdag 27. november 2018 kl. 21:38En engelsk født radiovært (Gavin Ford 65 år) er fundet myrdet i det mellemøstlige middelhavland Libanon. Hvor han siden 1995 havde været tilknyttet Radio One. Imens kolleger i medierne er chokeret over et nyt mord, er libanesisk politi gået igang med efterforskning. Der er forkellige rygter om måden, han døde på.Følgelig er der heller ikke aktuelt nogen forklaring om eller årsag til den brutale tragedie.