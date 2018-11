Industri-gigant fyrer 300 - nu er også Danfoss med på listen

Tirsdag 27. november 2018 kl. 18:21Den sydjysk baserede industri-gigant Danfoss er nu også med på listen over virksomheder, der fyrer. I dag har man meddelt, at 300 sendes i køen af arbejdløse world wide heraf de 70 i Danmark. Efterspørgslen på virksomhedens produkter er faldende, og det indretter man sig derfor efter.Fyringerne følger i halen på positive regnskab meldinger fra Danfoss om et stigende overskud til 2,8 milliarder kr. i dette års første 9 måneder.