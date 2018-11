Motorvej bogstaveligt fedtet ind - lang kø afvikles langsomt

Tirsdag 27. november 2018 kl. 10:03Den jyske motorvej E45 har i morgenstunden oplevet en noget usædvanlig forhindring på en 1½ km lang strækning forbi det nordlige Århus. Idet vejbanen bovstaveligt er fedtet ind - i svinefedt, som er tabt over den lange strækning og gør vejbanen ualmindelig glat og risikabel.Rengøring af motorvejen forventes at stå på helt til middag. Der har hele morgenen været lang kø, men kødannelsen afvikles nu omend langsomt, i takt med at rengøringarbejdet skrider frem.