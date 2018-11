Fly fløj mange kilometer forbi landingbane og vendte om

De australske luftfartmyndigheder er igang med at undersøge en usædvanlig sag omkring et mindre passagerfly, der i begyndelsen af denne måned fløj mange kilometer forbi landingbanen på øen King Island, vendte om og efterfølgende landede sikkert og korrekt.Der gisnes om årsagen til den mærkværdige flyvetur, herunder om piloten var søvnig, ja måske faldet i søvn. Der blev fløjet 7 gange mellem det australske moderland og øen den 8. november, der var dagen for den pudsige begivenhed.