ATP-direktør fratræder - har belastende bank-fortid

Mandag 26. november 2018 kl. 21:56Den øverste ansatte chef for alle danskeres pensionfirma ATP direktør Christian Hyldahl (53 år) fratræder. Han har sagt op på grund af en belastende bank-fortid i Nordea, hvor han har haft fingrene i den rullende ubytteskat skandale. Han blev ansat i ATP i januar sidste år.ATP skal nu igen finde en ny direktør til at stå i spidsen for danskernes milliard-firma. Der er ikke plads til fejl denne gang, og der må vel findes en kandidat, hvis renommé er uplettet...