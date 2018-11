Drama på motorvej hvor kast ramte bil - person anholdt

Søndag 25. november 2018 kl. 22:29Helsingørmotorvejen er i øjeblikket totalt spærret som følge af et nyt drama, hvor noget blev kastet fra en bro ved Kgs. Lyngby og ramte en bil. Det nye i den øjeblikkelige situation er, at en person er anholdt. Politiet er igang med efterforskning herunder at finde ud af, hvad der blev kastet fra broen.Der var en enkelt person i bilen, som blev ramt, og vedkommende er fysisk uskadt. Der er ingen tidhorisont for, hvor længe motorvejen vil være spærret. Lige nu er der betydeligt trafikkaos i området.