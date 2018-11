Igen en kvinde gået hjemmefra og hun eftersøges nu intensivt

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 25. november 2018 kl. 18:03Politi med hunde eftersøger i øjeblikket et område i østjyske Randers, hvor en 52-årig kvinde i går gik hjemmefra i nedtrykt tilstand. Hun er ikke set siden og har ikke givet livtegn fra sig. Muligvis har hun søgt ly for kulde og blæst i et udhus, hvorfor man også opfordrer til at kigge efter kvinden sådanne steder i den sydvestlige del af byen.Der er tillige søer og skov op til boligområderne, der ligger sydvest for Randers fjord. Derfor er der faldgruber og gemmesteder nok.