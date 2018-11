Fremmedfjendske nationalister afklapset af vælgerne i Schweiz

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 25. november 2018 kl. 14:37Det højreorienterede, fremmedfjendske nationalistiske Schweizerische Volkspartei (SVP) er i dag blevet sat eftertrykkeligt på plads af vælgerne i Schweiz. Hvor 67% har stemt nej til et forslag om, at schweizisk lov skulle have fortrin overfor international ret og aftaler.Det ligner den samme stemning som i Danmark med Dansk Folkeparti, i Tyskland med AfD og Sverige Demokraterne i det nordiske naboland - der er forkastet. Blot har det store flertal af vælgerne i disse 3 lande endnu ikke haft mulighed for at give deres positive humanistiske holdninger tilkende.Den unikke schweiziske forfatning med folkeafstemninger om alle mulige emner er et forbilledligt, direkte demokratisk system. Også i det i de fleste henseender danske paradis kunne vi tage ved lære af schweizerne og lade folket vinde over det svulmende bureaukrati.