EUs 27 medlemlande har sagt ja til aftale om engelsk farvel til klubben

Søndag 25. november 2018 kl. 12:10De tilbageblivende (indtil videre) 27 medlemlande i EU har netop godkendt aftalen med England om landets farvel til klubben om 4 måneder. Dermed starter en ny epoke i samarbejdet mellem de europæiske lande og England, ikke mindst for de lande herunder Danmark med meget betydelig samhandel med englænderne. Der slås positive toner an fra EU efter dagens accept af aftalen - selvom ingen skilsmisse er lykkelig. De engelske vælgere stemte i juni 2016 med stort flertal landet ud af EU. Siden er der forhandlet og nu med et resultat.Skilsmisse-papirerne er omfattende. Aftalen omfatter 585 sider dokumenter, og der kommer meget mere til. Også "slagsmål" kan ventes. Fra 1. april 2019 står England igen på egne ben, med det engelske folks fulde kompetence - uden EU indblanding.