Supermarked røvet af mand med en tilspidset kæp som våben

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 25. november 2018 kl. 11:38Imod sædvanen, at røvere benytter pistol eller kniv, optrådte én af slagsen i går med en tilspidset kæp i et supermarked i den fynske hovedstad Odense. Den skæggede mand med det usædvanlige stikvåben truede sig til et kontant beløb fra kassen, hvorefter han stak af - og ikke er set siden.Røveriet blev begået imod en brugs-butik i Skt. Jørgens Gade i det centrale Odense.