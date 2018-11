Ung mand stjal politibil, mens betjente vendte ryggen til

Søndag 25. november 2018 kl. 10:49En 26-årig angiveligt lettere beruset mand gav opvisning på den humoristiske skala i nat, da han i København stjal en politibil, mens betjentene vendte ryggen til for at tilse et par andre unge mænd. De 2 var så berusede, at politifolkene ville tjekke, om de havde brug for hjælp.Det benyttede den 26-årige (som intet havde med de 2 andre at gøre) til at snuppe politibilen. Hans køretur blev dog kort, idet en anden politipatrulje stoppede ham i nabolaget på Christianshavn. Derefter overnattede han i detentionen.