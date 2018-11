Filminstruktør død

Lørdag 24. november 2018 kl. 18:29Den engelske filminstruktør Nicolas Roeg er død 90 år. Et unikt liv og en enestående karriere, der blev indledt som fotograf, er slut. Efter fotografisk medvirken i adskillige store film tog han springet over i rollen som instruktør og debuterede med "Performance" i 1970. Derefter stod der filminstruktør på hans visitkort.Nicolas Jack Roeg (som han blev navngivet ved fødslen i London) var instruktør på store filmsucces'er. Hans palet spændte dog over stort set alle genrer, således var han endog instruktør på erotiske film og børnefilm.